Pozzolo sostituito da una legale italo egiziana. La perita a caccia di tracce

Caso Pozzolo, i periti a caccia delle tracce decisive

Si chiama Raffaella Sorropago ed è lei la figura che sta provando a risolvere la vicenda di Pozzolo e dello sparo di Capodanno. Oggi La Stampa ne fa un ritratto: "Esperta di balistica, chiamata come consulente su alcuni dei più importanti casi di cronaca nera degli ultimi anni, giovedì ha ricevuto l’incarico dalla procura di Biella per chiarire la dinamica dello sparo di Capodanno".

Come ricorda la Stampa, "intorno a quella pistola regolarmente denunciata erano in tre: Pozzolo stesso, Luca Campana che verrà ferito a una gamba e poi il caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro. È un agente della polizia penitenziaria, si chiama Pablito Morello. Non ha mai rilasciato dichiarazioni, ma con i carabinieri ha parlato in qualità di testimone: «È stato Pozzolo a premere inavvertitamente il grilletto». Solo che l’onorevole Pozzolo – ora sospeso dal partito – ha sempre negato questa circostanza".

La perita è al lavoro nell’ex asilo di Rosazza, a prendere misure, a cercare tracce di polvere da sparo. «Gli arredi sono stati spostati, ma per fortuna qualche elemento utile l’abbiamo trovato. Come dicevo: è una questione matematica. Distanze. Angoli. Inclinazioni. Numeri. Si tratta di individuare l’esatta posizione dell’arma al momento dello sparo. Noi dobbiamo verificare l’attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni» dice a La Stampa. «Alcune evidenze balistiche non vengono intaccate. Abbiamo trovato nuove informazioni. Dovremo ricostruire la scala dinamica dell’evento. Siamo soddisfatti dei riscontri fatti».

Intanto FdI ha scelto Sara Kelany, deputata di origine egiziana e laziale ma eletta in Lombardia, il commissario che prenderá il posto di Emanuele Pozzolo alla guida della federazione vercellese. La notizia è stata confermata oggi dalla dirigenza di FdI del Piemonte. Quantacinque anni, nata a Formia, avvocato, è la responsabile del dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia nazionale. La parlamentare, gestirà la federazione fino al congresso che sancirà il rinnovo del vertice. Le dimissioni di Pozzolo dalla guida della federazione provinciale era l'ultimo adempimento indispensabile dopo la sospensione del deputato dal partito dopo la vicenda dello sparo di Rosazza.