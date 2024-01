Premierato, Fratelli d'Italia accelera. "Ok del Senato prima delle Europee"

Premierato, Malan (FdI) ad Affaritaliani.it: "A giorni si presentano gli emendamenti e si può proseguire"

Fratelli d'Italia accelera sulla riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del presidente del Consiglio.



"Certamente ci sono i presupposti per farlo". Lucio Malan, capogruppo di FdI al Senato, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si aspetti il via libera del premierato da parte del Senato prima delle elezioni europee.



"È stato svolto un lavoro approfondito, prima ancora della presentazione del ddl a livello governativo e poi in Commissione. A giorni si presentano gli emendamenti e si può proseguire", conclude il presidente del senatori di Fratelli d'Italia Malan.