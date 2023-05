Premierato, la Lega mette i paletti: "Ok ma solo con pesi e contrappesi"

Riforme, Romeo: "Solo la maggioranza che ha espresso il premier può avere la possibilità di trovarne un altro in casi particolari"



"Qualsiasi delle due ipotesi per noi va bene, le prendiamo entrambe in considerazione". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il partito guidato da Matteo Salvini preferisca l'elezione del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio.



"Però - precisa Romeo - in caso di premierato l'importante è introdurre e prevedere un sistema di pesi e contrappesi a tutela e garanzia del fatto che siamo una repubblica parlamentare. Sostanzialmente significa la fiducia costruttiva, ovvero solo la maggioranza che ha espresso il premier può avere la possibilità di trovarne un altro in casi particolari, come ha ben spiegato il ministro Calderoli", conclude Romeo.