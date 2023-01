Presidenzialismo, Casellati: "Proposta del governo entro l'estate". Esclusivo

Presidenzialismo e riforme, la Casellati su Affari: "La proposta sarà pronta quando avrò ascoltato le posizioni e le ragioni di tutti i gruppi parlamentari, sperando di trovare un punto di caduta"

"Sono impegnata in una attività di ascolto sia dei rappresentanti della maggioranza sia dell'opposizione. Trattandosi di una riforma costituzionale l'obiettivo è quello di realizzarla tutti assieme con la maggior condivisione possibile". Con queste parole la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, interpellata da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sui tempi e i modi per la riforma presidenzialista più volte evocata dalla premier Giorgia Meloni come una priorità per questa legislatura.

"Ritengo che la mia attività di ascolto possa terminare entro la fine del mese di gennaio, ascoltando i rappresentanti di tutti i partiti o gli esperti indicati dalle varie forze politiche. La proposta sarà pronta quando avrò ascoltato le posizioni e le ragioni di tutti i gruppi parlamentari, sperando di trovare un punto di caduta". I tempi? "Prima dell'estate la proposta del governo dovrebbe essere certamente pronta, ma è difficile per me oggi dare dei tempi certi. Dovrò anche ascoltare diversi costituzionalisti".

L'ex presidente del Senato poi aggiunge: "E' dalla nona legislatura che si discute di presidenzialismo, non è certo una novità di oggi. Se ne parla da molto tempo e non capisco davvero chi parla di missione impossibile visto che proposte e iniziative in questo senso sono arrivate in passato sia da destra sia da sinistra. Ritengo che oggi il tempo sia maturo per dare voce ai cittadini per eleggere direttamente il presidente della Repubblica o il premier, poi vedremo quale sarà la formula migliore da adottare", conclude Casellati.