Prodi: "Lockdown per i No Vax? Nessun problema legale. Vaccino? Obbligatorio"

"Dovrà decidere Mario Draghi se il contributo che preferisce dare al Paese sia meglio con un anno in più avendo il potere diretto del Presidente del consiglio o avere per sette anni l'autorità che ha il Presidente della Repubblica. Non è un'alternativa semplice ma è bella".

Lo ha detto il professor Romano Prodi a Radio24 ospite de Il caffè della domenica di Maria Latella. Prodi ha poi aggiunto sorridendo: "Con il voto segreto poi le sorprese sono tante... io ne sono un massimo esperto", alludendo alla nota vicenda dei 101 franchi tiratori che impedirono la sua elezione al Quirinale.

Legge elettorale, Prodi: "Non vedo la volontà di cambiarla"

"La legge elettorale non verrà cambiata con questo Parlamento, non vedo la volontà di cambiarla nell'anno e mezzo che ci separa dalle politiche. Poi nel futuro Dio vede e provvede ma al momento la penso cosi", ha aggiunto Prodi.

Covid, Prodi: "Favorevole al vaccino obbligatorio"

“Il lockdown per i no Vax? La questione non presenta problemi da un punto di vista legale ma per ragioni pratiche. Io poi su questo tema sono per le misure drastiche. Per me il vaccino dovrebbe essere obbligatorio”. “Di fronte a una pestilenza non si può avere titubanze. Quando la casa brucia si chiamano i pompieri, è questione di buonsenso", ha aggiunto Prodi.

"La logica di isolare chi non si vaccina perche' non faccia male agli altri e' fondamentalmente giusta. Poi gli strumenti li applichera' Paese per Paese".

G20, Prodi: "D'Alema ha ragione, è stato un G7 allargato"

“Ha ragione Massimo D’Alema quando dice che il G20 è stato ben condotto ma senza Cina e Russia è stato un G7 allargato”.

"Pnrr deve preparare uomini e donne del futuro"

"Noi abbiamo un numero di laureati inferiore agli altri Paesi europei, arriviamo a un numero di matematica quasi inesistente, non troviamo piu' laureati che vadano a insegnare matematica nelle scuole. Un paese cosi' come fa a prepararsi a un mondo fatto tutto di Big Data, di calcoli? Il Pnrr deve preparare uomini e donne del futuro. Quidni: scuola, scuola, scuola".

Industria, Prodi: "Italia ha un'immagine fragile"

"Non c'e' piu' la grande manifattura italiana, non sediamo piu' nell'oligopolio. Abbiamo bisogno che di fronte alla ristrutturazione del mondo industriale, ogni grande area industriale abbia un minimo della catena del valore". Ha dichiarato Romano Prodi intervistato da Maria Latella per 'Il Caffe' della Domenica', su Radio 24.

"Ora ci sono dei trasferimenti delle grandi imprese, l'Intel ha deciso di fare uno stabilimento in Europa, la Tesla. Ma vano tutte in Germania o in Francia. Perche' non devono venire in Italia dove abbiamo dei costi del lavoro che sono la meta' di quelli tedeschi? Il Paese ha una immagine fragile, non siamo nel gruppo decidente e c'e' bisogno che l'Italia crei un gruppo di grandi tecnici con un suo ambasciatore li accrediti", ha aggiunto l'ex premier.