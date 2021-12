Province, il ritorno: 31 enti al voto. E presto torneranno organo esecutivo

Elezioni, chiuse le urne per le Provinciali, affluenza all'80%

Alla chiusura delle urne per il voto delle elezioni provinciali, la media dell'affluenza al voto si conferma altissima, arrivando a sfiorare l'80% degli aventi diritto, con punte di oltre il 93%. Lo rende noto l'Upi. Al via lo scrutinio dei voti: in serata saranno noti i Presidenti eletti nelle 31 Province in cui si è votato anche per questa carica, mentre per i 71 consigli Provinciali occorrerà aspettare la giornata di oggi.

Racconta il Fatto Quotidiano: "Non solo non se ne sono mai andate, ma adesso tornano più forti di prima. Sono le Province, trasformate (e svuotate) in enti di secondo livello dalla legge Delrio del 2014, ma mai scomparse. Tant’è che ieri, dalle 8 alle 20, 65 mila sindaci e consiglieri comunali (rappresentanti di oltre 30 milioni di cittadini) sono stati chiamati a votare per eleggere 31 presidenti di provincia e rinnovare 75 consigli provinciali: un esercito di 895 persone".

Non è finita qui: presto le Province torneranno organo esecutivo

E sempre secondo Il Fatto Quotidiano, che cita un'anticipazione del Sole 24 Ore, il governo sta preparando una riforma che superi la Delrio da inserire in un disegno di legge collegata alla manovra. Un progetto a cui hanno lavorato gli ultimi tre sottosegretari all’Interno che farà tornare le Province in tutto il loro splendore: oltre a ripristinare il mandato di 5 anni per i consigli provinciali (oggi sono 2), torneranno anche le giunte provinciali con tre assessori (quattro nei territori sopra il milione di abitanti). Le giunte torneranno ad essere un organo esecutivo: potranno farne parte anche membri esterni e saranno retribuiti con u n’indennità pari al 50 per cento degli assessori comunali. Il ddl prevederà anche una nuova distribuzione delle competenze tra Province, Comuni e Regioni", conclude il Fatto.