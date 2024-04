Puglia, FdI: “Conte strappa con Emiliano? L’elefante ha partorito un topolino”

FdI Puglia, Conte esce da maggioranza ma poi va da Emiliano

"Giuseppe Conte: l'elefante ha partorito un topolino. Insomma, tanto rumore per nulla": così viene commentato dal gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale pugliese lo strappo tra il leader del Movimento 5 Stelle e il Pd pugliese. "Un ex premier, il presidente nazionale del Movimento 5 stelle - dicono - viene addirittura a Bari, nella sede del Consiglio regionale, per annunciare che i suoi quattro consiglieri escono dalla maggioranza ma lui un minuto dopo entra nella stanza del presidente Michele Emiliano per discutere di un protocollo di legalità? Come se Emiliano fosse totalmente estraneo a tutto quello che è successo, come se gli arrestati e indagati dalla Procura di Bari fossero stati nominati da qualche abitante di Marte".

Conte, affermano il capogruppo di FdI, Francesco Ventola, e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro "se avesse voluto essere credibile e coerente sarebbe dovuto venire a chiedere le dimissioni del suo amico Emiliano e chiedere scusa ai pugliesi che avevano, nel 2020, votato il Movimento 5 stelle e che loro hanno tradito, entrando subito dopo in maggioranza e in giunta con Emiliano, condividendo per oltre tre anni, tutte le politiche e le nomine che venivano fatte". "Il Movimento 5 stelle pugliese - concludono - conosceva peraltro i metodi di Emiliano, per averli per altro vivacemente contestati e denunciati durante il primo Emiliano".