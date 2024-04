Puglia, la fine del modello Emiliano. Conte lo molla, via i consiglieri dei 5s

Puglia, Conte si prepara alla rivoluzione. Addio definitivo al campo largo

Lo scandalo che ha travolto il Comune di Bari e la Regione Puglia sta per avere conseguenze anche politiche non solo giudiziarie. Il primo passo lo ha fatto il M5s annunciando l'intenzione di non partecipare alle primarie per il capoluogo pugliese con il Pd, ma andando da solo con un proprio candidato. Ora però Conte è pronto a fare un'ulteriore mossa, ancora più significativa. Il leader del Movimento in settimana - si legge su Repubblica - sarà di nuovo a Bari per annunciare la rivoluzione. In consiglio siedono tre pentastellati, in maggioranza, fra cui Di Bari che ha la delega alle Politiche culturali. E poi c’è l’assessora al Welfare Barone.

La mossa di Conte di far fare un passo indietro ai suoi consiglieri - prosegue Repubblica - segnerebbe la fine del modello Emiliano, che aveva fatto da apripista al campo largo, tenendo insieme il Pd e i 5 Stelle, potrebbe essere questione di ore. Il presidente del movimento sarà in settimana a Bari, dove terrà una conferenza stampa per annunciare la sua rivoluzione, una revisione radicale del patto siglato quattro anni fa, all’indomani della vittoria di Michele Emiliano alle elezioni regionali, con l’ingresso in giunta dei pentastellati, che si erano ferocemente contrapposti al governatore in campagna elettorale.