Puglia, Laforgia: "Pisicchio mi disse di aver ricevuto un sms da Emiliano"

Una nuova "bomba" sembra atterare su Emiliano, governatore della Puglia. A scaldare gli animi oggi ci ha pensato Michele Laforgia, ex avvocato di Alfonso Pisicchio, candidato alle elezioni comunali di Bari col sostegno del Movimento Cinque Stelle, ex avvocato di Alfonsino Pisicchio, l'ex assessore regionale e commissario Arti, arrestato il 10 aprile scorso nell'ambito di una inchiesta della Procura di Bari. Pisicchio si dimise dall'Arti poche ore prima che venisse eseguita la misura cautelare a suo carico.

Durante l'interrogatorio di garanzia Pisicchio avrebbe mostrato al gip gli screenshot del messaggio su whatsapp in cui lo avvertiva che l'indagine che lo riguardava aveva ricevuto un'accelerata e lo invitava quindi a dimettersi dall'Arti, come effettivamente avvenne qualche ora prima dell'arresto. Per questa ragione- secondo quanto scrive il Corriere, "la Procura ha avviato accertamenti su una presunta fuga di notizie e intende scavare nel telefono cellulare dell'ex assessore". Emiliano, scrive il Corriere, "avrebbe riferito a Pisicchio di aver saputo di una «accelerata» dell'inchiesta da una non meglio precisata fonte romana". Il fratello di Alfonsino Pisicchio, Enzo, anch'egli arrestato nella stessa inchiesta, ha dichiarato di essere pronto a parlare e ha chiesto di essere sentito dagli inquirenti.