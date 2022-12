Qatar-gate, il tradimento delle lezioni di etica di Berlinguer e Pertini

Qatar-gate, il tradimento delle lezioni di etica di Berlinguer, Pertini, Panagulis…. e il monito di Montanelli

Sulle eurotangenti, è sterile discutere se i percettori, della sinistra italiana, belga e greca, siano da condannare con maggiore severità rispetto a quelli di destra. Costoro, certo, hanno tradito le lezioni di onestà degli italiani Sandro Pertini ed Enrico Berlinguer e di Alekos Panagulis, che è considerato un eroe nazionale della Grecia moderna. Con un pizzico di ironia, si potrebbe osservare che lo scandalo delle mazzette, al Parlamento europeo, sia la migliore risposta a chi sostiene che a Bruxelles non si mangia bene…. Ma credo che sia più utile, in primis per i giovani, evidenziare quanto osservò la grande firma del Corriere della Sera, il compianto Indro Montanelli, di cui Anteprima, ieri, ha pubblicato uno dei suoi tranchant giudizi: “La corruzione ci deriva da qualche virus annidato nel nostro sangue e di cui non abbiamo, mai, trovato il vaccino"

Quanto a uno dei politici arrestati, Antonio Panzeri - che teneva in casa famiglia… ingorda di capienti sacchi, ma va considerato non colpevole sino alla sentenza definitiva - era un dirigente di “Articolo 1”, il cespuglio guidato dal maestro di etica e di politica, Pier Luigi Bersani.

Anche Pigi, come Bonaccini, non conosceva l’europarlamentare (per 15 anni) arrestato? Certo, non poteva non conoscere Davide Zoggia, dirigente di spicco del Pd negli ultimi 15 anni, ex deputato italiano, che ha lavorato nella ristretta cerchia di fedelissimi dell'ex segretario.

“A lui hanno sequestrato il telefonino. Perché viveva a Bruxelles, in una casa di proprietà di Giuseppe Meroni - ha scritto il Corriere della Sera - Anzi, con lui, ha condiviso, fino a qualche settimana, anche l'ufficio. Zoggia è nello staff di Pietro Bartolo (ieri è stato sequestrato l’ufficio di uno dei suoi assistenti), ma anche - spesso i collaboratori sono condivisi - in quello del capogruppo Dem, Brando Benifei".