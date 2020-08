Quirinale 2022, Salvini apre al M5s: “Si all'intesa se c’è nome di garanzia”

“Se ci sono nomi di garanzia, assolutamente si'. L'importante e' che non ci sia qualcuno, e penso al Pd, disposto a bivaccare in Parlamento per un anno e mezzo, in attesa di poter incidere sull'elezione del Presidente della Repubblica". Cosi' il segretario Lega, Matteo Salvini, a Start su Sky Tg24, su un eventuale accordo con M5S per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. "Mi auguro - ha aggiunto - che nessuno nella casa del Pd dica stiamo qui a non fare nulla in attesa del 2022, anche perche' i numeri in Parlamento dicono che il Presidente della Repubblica potrebbe tranquillamente eleggerlo una maggioranza diversa da quella Pd-M5S". E alla domanda se abbia in mente un nome, ha risposto 'più d'uno. Ma al di la' dell'elezione nel 2022, la mia preoccupazione adesso e' lo sblocco dei licenziamenti e i soldi alle imprese, perche' partite Iva e artigiani stanno morendo'.