Quirinale, Draghi perde quota. Mattarella bis se Berlusconi fa flop

Quirinale, perde quota l’ipotesi Mario Draghi e si ingrossa il partito di chi tifa per un Mattarella bis

Più passano i giorni e più perde quota l’ipotesi Mario Draghi al Quirinale. Se fino a qualche tempo fa l’ex presidente della Bce sembrava poter contare sulla ola di quasi tutti i leader politici, adesso il quadro comincia a mutare. Le parole risuonate da Bruxelles di Matteo Renzi, il cui partito può essere decisivo nell’elezione del nuovo presidente della Repubblica, in effetti, sono più di un campanello d’allarme: elencando tutta una serie di incarichi che Draghi potrebbe ricoprire in alternativa a quello di Capo dello Stato, il senatore di Rignano ha in qualche modo fatto intendere che non è il cavallo su cui punterà. Per tacere dei desiderata – molto interessati – di Silvio Berlusconi, sempre più convinto che super Mario debba proseguire il suo lavoro a Palazzo Chigi. E che dire del leader ombra del M5s? La prima fiche per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rimane la rielezione di Sergio Mattarella. Un nome che, a ben guardare, al momento metterebbe d’accordo tutti coloro che tifano per la stabilità di governo. Ma sarebbe anche l’ultima carta da giocare, come accadde con il Napolitano bis, qualora il Parlamento ripiombasse nello stallo che si generò con i 101 franchi tiratori che affossarono sette anni fa Romano Prodi.



Comunque, tornando a Draghi, anche ammesso che tutti i leader politici tifassero per lui al Colle, che garanzia offrirebbe il loro sostegno? “Guardando a come sono messi i gruppi parlamentari, nessuna”, ragiona con Affari un deputato Pd di lungo corso. Del resto, le spaccature al loro interno sono sotto gli occhi di tutti. In Forza Italia, per esempio, la faglia si è allargata con l’elezione del nuovo capogruppo alla Camera dopo la vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria. Sullo stesso terreno, più di recente, è caduto pure il M5s con l'elezione di Maria Domenica Castellone alla guida del gruppo pentastellato al Senato. Non che la Lega brilli come esempio di compattezza, complici le anticipazioni del numero due del partito Giancarlo Giorgetti nel nuovo libo di Bruno Vespa. E non va meglio, infine, nel Pd, come hanno dimostrato le tensioni tra i senatori dopo l’affossamento del ddl Zan, tra critiche alla capogruppo Simona Malpezzi e alla linea del partito. “Draghi non è uno sprovveduto - continua il parlamentare dem - Ci penserebbe non una, ma cento volte prima di accettare un eventuale invito a candidarsi, seppure dovesse arrivare da uno schieramento ampio che va da Salvini a Bersani. Proprio perché, al di là dei leader, poi ci sono i gruppi”. Così come, c’è da giurarci, non è sfuggito al presidente del Consiglio l’asse Forza Italia-Lega-Italia viva che appena ieri, votando alla Camera due ordini del giorno di Fratelli d’Italia sulle intercettazioni del decreto proroghe, ha fatto andare sotto la maggioranza di governo. Al di là della tenuta dell’esecutivo (che vivrà sempre maggiori turbolenze, ma non è a rischio), infatti, quel tabellone a Montecitorio è risuonato come un warning per Draghi in vista delle elezioni quirinalizie. E casomai ha ringalluzzito Berlusconi che crede davvero di avere delle chance.