Letta: "Prima patto sulla manovra, poi il Quirinale. Renzi? Esterrefatto"

"Quirinale? Letta, prima un patto per blindare la manovra"

"Se non si spostano a dopo l'approvazione della manovra le giuste e legittime discussioni che dobbiamo fare sulla migliore soluzione per il Colle, ne andra' di mezzo la legge di bilancio e saliranno le tensioni nel Paese". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in una intervista a "La Stampa". Le strategie sul prossimo presidente - aggiunge - non possono interferire su decisioni che milioni di cittadini attendono, come quelle sulle pensioni. Altrimenti finiremo per alimentare l'idea che la politica e' diventata l'ostacolo. E poi alle elezioni dovremo andarci noi".

Letta: "Renzi e Open? Esterrefatto. Sui migranti meglio uscire dai trattati"

“Ognuno rinunci alla sua bandiera per un risultato condiviso", prosegue Letta, che non rinuncia a una punzecchiatura a Renzi: "L’inchiesta su Renzi e la Fondazione Open? Ho letto alcune cose e sono rimasto esterrefatto“. Sui migranti, "meglio uscire temporaneamente dai trattati che costringono all' unanimita', per un negoziato fra Italia, Spagna, Francia e Germania. La pandemia: accelerare terze dosi, netti e irreprensibili sui Green pass per evitare la quarta ondata: la fatica sociale del Paese e' troppa".