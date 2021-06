Quirinale, Mattarella bis sempre più probabile. Pressing dei leader. Draghi...

Il pressing su Sergio Mattarella affinché accetti la rielezione al Quirinale, almeno per un anno fino al 2023, è già partito. Lo assicurano ad Affaritaliani.it fonti qualificate del Pd, dei 5 Stelle e del Centrodestra di governo. Nonostante quella frase del Capo dello Stato di qualche settimana fa - "l'anno prossimo mi riposerò" - il Mattarella bis è al momento l'unica soluzione per evitare una clamorosa impasse che rischia di bloccare Parlamento e governo per molto tempo. Numeri alla mano, i due fronti sono sostanzialmente alla pari, attorno a 470 grandi elettori a testa, con il Centrodestra che recupera sull'ex maggioranza giallo-rossa con i delegati regionali (su 58 a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ne andranno almeno 40).



L'unica soluzione in grado di mettere tutti d'accordo sarebbe quella di Mario Draghi al Colle, ma in primo luogo il premier vuole completare il suo compito a Palazzo Chigi (Recovery e riforme in testa) e in seconda battuta quasi tutte le forze di maggioranza, soprattutto Pd, Forza Italia e renziani di Italia Viva, non intendono interrompere bruscamente la legislatura per correre alle elezioni. Anche le altre soluzione tecniche, come quelle di Marta Cartabia, Guardasigilli, sembrano tramontate in quanto non convincono i principali leader politici. Lo scenario del Quirinale, che non è ancora sulle prime pagine dei giornali ma è già al centro dei colloqui informali dei politici, vista la situazione di stallo, vede esclusi esponenti del Pd e del Centrosinistra (da Prodi a Veltroni, da Franceschini a Violante) così come nessuna chance anche per figure di Centrodestra, anche se moderate, come la suggestione Berlusconi o la carta Gianni Letta.



Insomma, diverse fonti incrociate spiegano come i principali segretari e leader della maggioranza stiano pian piano recapitando messaggi informali al Quirinale per invitare Mattarella a prendere in considerazione l'ipotesi del bis, anche solo per dodici mesi. E sono in molti a scommettere che alla fine, per il bene del Paese, anche se obtorto collo il Presidente accetterà di rimanere fino al 2023. O anche oltre, chi lo sa...