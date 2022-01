Quirinale, Meloni: "Fdi non auspica che la legislatura prosegua". Su Silvio...

Quirinale: Meloni, apprezzata responsabilita' Berlusconi

Giorgia Meloni commenta il passo indietro di Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale: "Abbiamo apprezzato il senso di responsabilita' di Silvio Berlusconi, che a seguito della verifica che si era riservato di fare per accertare le effettive possibilita' di elezione, ha rinunciato a offrire la sua disponibilita' alla candidatura a Presidente della Repubblica"

Quirinale: Meloni, priorita' sia figura autorevole

"Fratelli d'Italia resta ferma sulla necessita' che il centrodestra esprima una o piu' candidature della propria area culturale, che rappresenta la maggioranza degli italiani. Se questo non fosse possibile, la nostra priorita' e che vi sia un presidente della Repubblica autorevole e capace di difendere l'interesse nazionale e la sovranita' popolare", spiega Giorgia Meloni al termine del vertice di centrodestra.

Quirinale: Meloni, a vertice no nomi ne' veti

"Abbiamo invece apprezzato assai meno le indiscrezioni uscite nel corso del vertice, che non corrispondono in alcun modo alla realta'. Durante la riunione non sono state formulate da alcuno specifiche proposte di candidatura ne' tantomeno sono stati posti veti di alcun genere", le parole di Giorgia Meloni con riferimento alle indiscrezioni secondo cui FdI avrebbe espresso contrarieta' alla candidatura di Mario Draghi al Quirinale durante il vertice dei leader di centrodestra.

Quirinale: Meloni, non auspichiamo legislatura prosegua

"Durante la riunione, Fratelli d'Italia ha insistito affinche' fosse chiaro che non auspica in alcun modo che la legislatura prosegua, come invece possono eventualmente ritenere le forze politiche della maggioranza", sottolinea la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Quirinale: Meloni, Draghi problema non per noi ma per alleati

"La questione di Mario Draghi al Quirinale, sulla quale non abbiamo espresso alcun giudizio, non e' stata posta e sarebbe semmai problema che possono avere le forze che partecipano al suo governo", spiega la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dopo il vertice di centrodestra.

