Quirinale o Chigi, Cartabia in campo. prima donna Presidente o premier

Quirinale o Palazzo Chigi, Cartabia alimenta il dibattito in Parlamento

"Lavoro nel presente, per dare il massimo per portare avanti il progetto di riforme molto importante e ambizioso". Con queste parole la ministra della Giustizia Marta Cartabia, ha risposto a una domanda riguardo la sua possibile candidatura al Quirinale. Le parole della Guardasigilli del governo guidato da Mario Draghi sono immediatamente rimbalzate in Parlamento e non sono passate inosservate.



Quali sono le intenzioni di Cartabia? Una prima interpretazione a caldo della titolare del dicastero di Via Arenula portano a una sua candidatura al Quirinale, come prima donna presidente della Repubblica. Resta da capire però quanto i parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiano digerito la cancellazione della riforma della Giustizia dell'ex ministro Alfonso Bonafede, figlia proprio del primo importante provvedimento della ministra Cartabia. Sono in molti infatti a scommettere che la stragrande maggioranza di deputati e senatori pentastellati non voterebbero mai per Cartabia al Colle e dal Pd spiegano che "non si può votare il Presidente senza la convergenza del primo gruppo in Parlamento".



In Transatlantico cresce però anche l'ipotesi che le parole di Cartabia vadano interpretate come la sua disponibilità a fare da premier ponte, con Draghi Capo dello Stato, per portare l'Italia alle elezioni politiche nel 2023, al termine della legislatura, evitando il voto anticipato il prossimo anno. In questo modo si concretizzerebbe la teoria di Giancarlo Giorgetti, una sorta di semi-presidenzialismo di fatto con SuperMario al Colle che supervisionerebbe soprattutto l'azione dell'esecutivo sul fronte economico, in particolare l'applicazione del Pnrr, e Cartabia a Palazzo Chigi che porterebbe avanti il governo di unità nazionale, con un altro tecnico in Via Arenula, per continuare a gestire la lotta alla pandemia.



