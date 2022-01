Quirinale, il Centrodestra: "Nome di alto valore istituzionale"

Quirinale: oggi quarto scrutinio. Maggioranza scende a 505

Quarta votazione oggi alle 11 per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Il quorum richiesto scende dai due terzi dei componenti dell'Assemblea alla maggioranza assoluta, quindi 505 voti.

Quirinale: Pd-M5S-Leu, 'Oggi scheda bianca, disponibili a immediato confronto'

"In questa votazione voteremo scheda bianca". E' la posizione che esce nel vertice Pd-M5S-Leu alla Camera. "Coerentemente con quanto chiesto e fatto nei giorni scorsi, riconfermiamo la nostra immediata disponibilita' a un confronto per la ricerca di un nome condiviso super partes, in grado di rappresentare tutti gli italiani".

Quirinale: Conte, nessuno puo' eleggere presidente da solo

"Vorrei chiarire che noi abbiamo fatto delle proposte ufficialmente e aperto un confronto perche' nessuna colazione puo' pensare di eleggere un presidente di parte, che non rappresenti tutti". Lo ha detto il presidente M5s, Giuseppe Conte, arrivando alla Camera per il vertice con Enrico Letta, Roberto Speranza e i capigruppo Pd, M5s e Leu.

Quirinale, Conte: "M5S cambia posizione? Fesserie"

"Chi sostiene che il M5S cambia la sua posizione é male informato. Il Movimento dall'inizio ha una posizione lineare e i nomi che abbiamo fatto al tavolo sono super partes e sono sempre gli stessi, ovviamente siamo disponibili a valutare anche gli altri. Non dite fesserie che cambiamo posizione perché la nostra posizione è sempre la stessa", le parole del leader del M5S, Giuseppe Conte, entrando a Montecitorio.

Quirinale, Renzi: "Centrodestra domani dovrà arrivare a più miti consigli"

"Credo che oggi il centrodestra lascerà passare un altro giro, facendo un tentativo di bandiera e poi domani dovrà scendere a più miti consigli". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, esprimendo su Radio Leopolda un parere sulla possibile conclusione della complessa partita per eleggere il presidente della Repubblica, giunta oggi al quarto passaggio.

Quirinale, Renzi: "Con Frattini tentato blitz gialloverde da Salvini-Conte"

"Salvini e diversi M5s, dai quali fatico a escludere l'ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è emersa la candidatura di Franco Frattini, una candidatura molto seria ma che andava contro la tradizionale impostazione geopolitica dell'Italia". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo a Radio Leopolda. "In quel momento si è avuta la sensazione che cercassero una riedizione dell'accordo giallo-verde. Non è andata così", ha concluso Renzi.

Quirinale: c.destra si astiene; nome alto valore istituzionale

"Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilita' a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni - e convergere per dare all'Italia un nuovo Presidente della Repubblica - la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra e' pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione". E' quanto si legge in una nota al termine del vertice del centrodestra.



Quirinale, le parole di Matteo Salvini prima del vertice del Centrodestra

"Continuo a ritenere che Draghi sia prezioso alla guida del Governo. Se l'ho sentito ieri? Sì, è il mio presidente del Consiglio, ci sono venti di guerra ai confini dell'Europa, per le imprese italiani i costi della logistica, di carburante, luce e gas stanno diventando insostenibili. È chiaro che tutti i giorni parlo con il presidente del Consiglio, non di poltrone ma di qualità della vita degli italiani. È prezioso lì dov'è". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio."A sinistra - ha aggiunto - qualcuno fa il giochino come agli scacchi: sposto Draghi, dove lo metto? Cosa succede? Con chi lo rimpiazzo? Non mi sembra rispettoso né di lui né del Paese. Io non faccio i giochini con il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica. Continueremo a fare proposte orgogliosi dei nomi che portiamo avanti".

Quirinale: Salvini, a sinistra non va bene nessuno, proposte non su giornali - "Non capisco come a sinistra, anche a fronte di nomi come il presidente del Senato, ex presidenti del Senato, ministri, ambasciatori, giudici, governatori, non vada mai bene nessuno. Noi continuiamo con umiltà, pazienza e sobrietà a fare proposte di livello, anche perché a sinistra un nome non l'hanno sentito". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio."Casini e Cartabia? A chi li hanno proposti e dove? Noi abbiamo fatto proposte in Parlamento, pubbliche. Le proposte per il Quirinale non si fanno sui giornali, nei retroscena. Sono profili sicuramente interessanti di una chiara matrice politica", ha aggiunto.

Quirinale: Salvini, sento tutti i giorni altri leader maggioranza, porto proposte - Vedrà altri leader maggioranza dopo il vertice di centrodestra? "Io li sento tutti i giorni, è il mio dovere, è il mio lavoro. Porto dei nomi, ascolto. Noi abbiamo dei nomi di assoluto livello. Non penso che il centrodestra che presenta decine di milioni di italiani debba dimostrare niente a nessuno e che solo a sinistra vi siano profili morali e istituzionali in grado di aspirare alla più alta carica dello Stato. La via maestra rimane sempre quella che i numeri, il consenso popolare e trent'anni di storia politica ci chiedono". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla Camera.