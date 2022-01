Quirinale, Salvini incontra Conte. Berlusconi scioglierà la riserva domenica

Quirinale: Salvini, Centrodestra unito. Berlusconi determinante

La Lega ribadisce il ruolo determinante di Silvio Berlusconi. In tutte le occasioni, pubbliche e private, Matteo Salvini ha sottolineato la volonta' di tenere unita la coalizione in ogni passaggio relativo al Quirinale, con l'obiettivo di offrire al Paese una scelta di alto profilo. E' quanto ha tenuto a ribadire la segreteria leghista dopo che e' trapelato l'incontro tra Salvini e Giuseppe Conte.

Quirinale: M5s, da Conte tentativo di evitare crisi governo

Trovare un nome condiviso fra centrodestra e centrosinistra, una figura di prestigio che possa scongiurare una crisi di governo innescata dal voto sul Quirinale. Cosi' fonti del Movimento 5 Stelle dopo l'ncontro di oggi fra Giuseppe Conte e il leader della Lega, Matteo Salvini. Conte, e' il ragionamento, si sarebbe fatto "interprete" di questo "tentativo tutt'altro che semplice" ma che viene ritenuto necessario. Le stesse fonti definiscono il faccia a faccia "cordiale e molto utile". Ieri il presidente del M5s ne avrebbe parlato anche con gli interlocutori del centrosinistra nel corso del vertice nella sua abitazione romana, dal quale e' nato quel Tweet congiunto che, spiegano dal M5s, annunciava in qualche modo il passo compiuto oggi: "Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno puo' vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilita'".

Quirinale, Berlusconi scioglie la riserva entro domenica

Silvio Berlusconi è orientato a sciogliere entro domenica la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. La decisione sulla candidatura del leader di Forza Italia dovrebbe essere comunque comunicata formalmente prima dell'inizio delle votazioni previste lunedì alle 15.

Quirinale: Sgarbi, Berlusconi farà un nome prima di lunedi'

Berlusconi? "Questa e' una pausa di riflessione che lui ad Arcore puo' utilizzare per trovare un nome da indicare al posto del suo. Immagino che questo nome possa uscire prima di lunedi' e che possa arrivare anche per iscritto, da remoto". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Vittorio Sgarbi. Quale sara' il nome che potrebbe fare il Cavaliere? "Non sono piu' convinto che sara' Mattarella, non credo. Ma proporra' un nome e io so quale sara'". Un uomo o una donna? "Non lo posso dire". Puo' essere una donna come la Moratti? "No, lo escludo". Marta Cartabia? "Secondo me non sa chi sia". La Casellati? "Non lo so". Giorgia Meloni ha detto che il vertice del cdx va fatto prima di lunedi'. Lei crede che sara' cosi'? "Il vertice lo si puo' anche auspicare - ha detto Sgarbi a Rai Radio1 - ma se non devi essere eletto perche' devi venire a Roma? Sei un parlamentare europeo, stai ad Arcore e rimani li'".

