Quirinale2022, i tentativi di Salvini di disinnescare Casini al Colle

Le elezioni per il Presidente della Repubblica ancora una partita che si gioca su veti incrociati

"Voglio una donna" , chi non ricorda la canzone di Roberto Vecchioni. Ho fatto un tweet ora, ma nessuno lo ha capito. Spieghiamolo “il voglio una donna” di Matteo Salvini. È evidente che si tratta solo di una manovra diversiva, che ha un obiettivo ben definito: disinnescare Perferdinando Casini. Questa è una partita che al momento più che alla ricerca di un candidato condiviso si gioca su veti incrociati.

E una partita in cui non ci sono solo i neri e i bianchi, ma più squadre che si fronteggiano. Non c’è condivisione nel centro destra e neppure nel centro sinistra. Immaginatevi di trovare un Mister X che vada bene ad entrambi. Non escludo, beninteso, che alla fine venga trovato, ma al momento la situazione che ho delineato è questa.

Non c’è un candidato condiviso. C’è un particolare: i voti trasversali a Mattarella, vediamo oggi che succede. Ma restano un segnale. Non sono pochi i parlamentari che lo hanno votato e molti di più lo voterebbero se ci fosse accordo tra i partiti. Con Mattarella non ci sarebbero né vinti né vincitori. Quelli ci saranno dopo le elezioni politiche del prossimo anno.

