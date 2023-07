RdC, Alemanno 'punge' il governo: "Non va abolito ma va modificato"

Alemanno ad Affaritaliani.it: "Non si può non avere una misura che includa il lavoro dei soggetti che finora sono stati beneficiari del RdC"

"Il Reddito di Cittadinanza ha bisogno di un'alternativa credibile. Non deve essere cancellato ma sostituito con lavori socialmente utili, perché il problema del reddito di cittadinanza era quello di dare soldi a gente che continuava a non fare nulla. Con il risultato che o vegetavano o si dedicavano al lavoro nero. Ma non si può non avere una misura che includa il lavoro dei soggetti che finora sono stati beneficiari del RdC. In sostanza, non va abolito ma va modificato". Lo dichiara ad Affaritaliani.it Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e storico esponente della destra sociale in merito alle proteste al Sud Italia per la cancellazione del Reddito di Cittadinanza da parte dell'Inps dal primo agosto avvenuta con una comunicazione via sms.