Reddito di Cittadinanza, i Navigator sono salvi. Pronta la proroga per il 2021

Il Coronavirus continua a tenere l'Italia paralizzata. L'emergenza per la pandemia ha provocato anche una forte crisi economica. Tante persone hanno perso il lavoro e chi lo stava cercando adesso fa ancora più fatica a trovarlo. A questa situazione molto complicata si aggiunge un ulteriore problema, i Navigator. Gli assistenti dei Centri per l’Impiego assunti a settembre 2019, con il compito di aiutare i percettori del Reddito di Cittadinanza nella ricerca del lavoro, - si legge sul Fatto Quotidiano - hanno i contratti in scadenza ad aprile, quindi l’idea è estenderne la durata almeno fino a dicembre. Tra meno di quattro mesi, altrimenti, rischiano di diventare loro stessi disoccupati. Arriva direttamente dalle parole della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, un nuovo spiraglio per una (breve) proroga dei 2.700 navigator. A regime, il progetto prevede di inserire nei Centri per l'impiego regionali ben 11.600 nuovi operatori a tempo indeterminato.

La speranza - prosegue il Fatto - è che almeno buona parte dei 2.700 co.co.co riesca a rientrare attraverso questi concorsi. Come detto, però, i concorsi sono in ritardo e in primavera la macchina delle “prese in carico” dei disoccupati percettori del RdC, già finora non velocissima, rischia di contare su ancora meno risorse. Ora Catalfo rilancia, anche perché in questi mesi il ministero del Lavoro preparerà la riforma degli ammortizzatori sociali, che dovranno finalmente diventare universali e saranno agganciati al potenziamento delle politiche attive, non più riservate solo ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.