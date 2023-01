Regionali Lazio, il cdx presenta Rocca: "Giriamo pagina, dopo Zingaretti"

Regionali Lazio 2023, il centrodestra presenta Rocca: "Si cambia, dopo i disastri della sinistra"





"La Regione Lazio ha bisogno di cambiare pagina e di scrivere la parola fine ad anni di scelte sbagliate e contro l'interesse dei suoi cittadini. Il centrodestra unito e coeso ha scelto una personalità che coniuga competenza, capacità e prestigio: Francesco Rocca", con queste parole Giorgia Meloni ha presentato il candidato sul quale la coalizione punta in vista delle imminenti regionali. L'obiettivo, secondo la Premier, è "portare anche nella Regione Lazio il buongoverno del centrodestra, restituire centralità politica e autorevolezza amministrativa ad una delle Regioni più importanti e popolose d'Italia e renderla nuovamente capace di dare risposte a imprese e famiglie".

In occasione della presentazione ufficiale dell'ex Presidente della Croce Rossa Italiana, i referenti dei partiti del centrodestra hanno usato parole segnate da convinto entusiasmo. "E' la persona giusta per avviare finalmente la ripartenza di Roma e dell’intera Regione. Rocca, nel quale abbiamo riposto la piena fiducia fin dal primo annuncio della candidatura, saprà lavorare in sinergia con il governo centrale per la promozione e la valorizzazione di tutto il territorio, valutando con attenzione e sguardo aperto le esigenze e le prospettive, ma anche le criticità, che emergono dall’intera società civile, realtà complessa in un luogo dalle molteplici potenzialità che attendono di essere ulteriormente promosse”, ha detto il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni.

“Porteremo anche nel Lazio lo stesso buongoverno e lo stesso cambio di marcia che abbiamo portato per l'Italia: un governo compatto, serio e determinato", ha detto il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli.

“È finalmente arrivata l’ora di voltare pagina anche nella Regione Lazio, dopo i disastri e gli scandali della giunta di sinistra a guida Zingaretti. Il centrodestra unito, e con un programma condiviso che presto verrà ufficializzato, ha puntato fortemente sull’esperienza e le capacità indiscusse di Francesco Rocca. Come ha dichiarato il presidente Meloni, il nostro obiettivo è quello di restituire autorevolezza amministrativa ad una delle regioni più importanti d'Italia. Dopo aver vinto le elezioni politiche, prepariamoci a riportare anche nel Lazio il buon governo. È quello che meritano i cittadini”, ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Per il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Lega), “in questi dieci anni il governo Zingaretti è stato distante dai cittadini, e l'Autonomia sarà un tema importante anche per Roma e daremo risposte. Finalmente spazzeremo via questa sinistra che ha causato tanti danni a questa Regione”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, della Lega, alla presentazione della candidatura di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio per il centrodestra.

Il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, ha aggiunto: “E' il momento di dare una svolta alla Regione, da troppi anni governata dalla sinistra e che vive nell'immobilismo. E dobbiamo dare una spinta per risollevare le sorti della Capitale”.