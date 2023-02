Regionali, Meloni: “Governo consolidato”. Salvini: “Grazie Lombardia e Lazio”

Elezioni regionali 2023, le reazioni dopo i dati del voto in Lombardia e Lazio

Nessuna sorpresa dal voto delle Elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Il Centrodestra unito vince e consolida il governo. Il leghista Attilio Fontana confermato presidente. Nel Lazio il candidato del Centrodestra, Francesco Rocca, strappa la regione al Centrosinistra. Colpisce il dato dell’affluenza. Mai cosi poche persone sono andate a votare. Il 41% in Lombardia e il 37% nel Lazio. Nella Capitale, in particolare, l’astensionismo è record: solo il 33% degli elettori si è recato alle urne.

Elezioni regionali 2023, Meloni: "Risultato che rafforza il lavoro del Governo"

"Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo", ha commentato sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Elezioni regionali 2023, Salvini: "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio"

"Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio", ha scritto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sui social. Per il leader di Forza Italia Antonio Tjani "è un successo del Centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. È un voto di fiducia al governo di centrodestra, quindi siamo soddisfatti".

Elezioni regionali 2023, Letta: dal Pd risultato più che significativo

Il segretario uscente del Partito democratico, Enrico Letta, ammette la sconfitta e rivendica il ruolo di principale opposizione. “In un quadro politico per noi particolarmente complicato - afferma - e con il vento chiaramente contro, il Pd ottiene un risultato più che significativo, dimostra il suo sforzo coalizione e respinge la sfida di M5s e Terzo polo".

Elezioni regionali 2023, Majorino: "Vittoria netta della destra"

E' stata "una vittoria netta della destra", "il Terzo polo rifletta sulla scelta che ha portato a sostenere Letizia Moratti" e "non aver avuto un leader di partito a livello nazionale non ci ha aiutato: è quanto ha detto il candidato del centrosinistra e M5s Piefrancesco Majorino alle regionali lombarde. "Non avere una leadership nazionale ci ha costretto a far sempre un di più - ha aggiunto - rimane il rammarico di aver presentato il candidato due mesi prima del voto".