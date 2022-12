Renzi-Autogrill, Giletti vs Ranucci e il suo Report de lotta dura, ma non vera

Caso Renzi-Autrogrill, Giletti intercetta la donna e scoppia il caos a Non è l'Arena. Il commento

L'ultima puntata di Non è l'arena, in onda domenica sera su La7, ha affrontato il cosiddetto "caso Autogrill": le discusse immagini dell'incontro tra Matteo Renzi e Marco Mancini (allora dirigente dell'Aisi, servizi segreti), filmate, con il telefonino da una “curiosa” professoressa, che è indagata con l'ipotesi di reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. La donna ha un volto ben preciso, è stata intercettata dai bravi collaboratori di Giletti, che ha deciso, tuttavia, di non rendere visibili il volto e la casa della docente.

“È laureata in Storia dell'arte. Tiene famiglia. So benissimo dove abita, non ho voluto suonare al suo campanello. Non ho voluto fermarla. Se lei vuole, può chiamarci, può decidere se aprire una linea con noi”, ha spiegato il giornalista piemontese.

L'avvocato della donna ha telefonato, in diretta, al conduttore, che poco dopo ha ricevuto la chiamata anche di Renzi. Il parlamentare ha ribadito di non credere alla versione di una decisione autonoma della donna di filmare l’incontro tra l’ex premier e l’ex 007, diffusa da Report, su Rai3, programma non simpatizzante, eufemismo, con il senatore di Firenze, e neppure con l’altro Matteo, il milanese Salvini, mitragliato, ieri sera, con un’inchiesta sui gruzzoloni, incassati dalla Lega.

Se si dimostrerà vero che Report ha dato agli utenti del servizio pubblico informazioni non esatte e non controllate, presentandole come uno sgub, in realtà somigliante a una fake, che ha leso l’immagine di Renzi, il direttore generale della Rai dovrà prendere provvedimenti sui responsabili del programma “de’lotta” dura, ma non vera….