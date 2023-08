Renzi e il nuovo Centro per le Europee. Moratti, Fioroni e i delusi Pd e FI

Renzi si muove al Centro. Ecco perchè potrebbe diventare l'ago della bilancia nel prossimo futuro

Le Europee si avvicinano e tutti i partiti hanno già iniziato da tempo ad occuparsene. Ma i movimenti più significativi per una serie di motivi si stanno registrando al Centro e ancora una volta il protagonista di questa operazione è Matteo Renzi. L'obiettivo del leader di Italia Viva è quello di superare lo soglia del 4% e in prospettiva - si legge sul Messaggero - attrarre i riformisti delusi di centrosinistra e centrodestra. Con l'obiettivo, magari, di diventare in futuro l'ago della bilancia. Renzi non è tipo da lasciarsi scoraggiare dalle sfide in salita. Anzi: "Il mio obiettivo sorride intervistato da Stefano Zurlo agli "Incontri del Principe" a Viareggio è fare un punto in più di quello che ci si aspetta. E ce la fo, ce la fo", afferma in fiorentino.

Il Centro della politica italiana non era mai stato tanto in ebollizione. Dal fronte dell'opposizione così come da quello della maggioranza. E mentre Renzi non fa mistero di puntare a nuovi arrivi da Pd e Forza Italia, se il suo Centro (così si chiamerà la lista dell'ex rottamatore alle Europee) avrà successo alle urne, gli azzurri non hanno alcuna intenzione di restare a guardare.