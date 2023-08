Sbarra (Cisl): "Scendere in piazza e trattare come la Cgil? Auto-sabotaggio"

Sbarra (Cisl): trattare e andare in piazza come la Cgil rischia di auto-sabotarcit

Il segretario della Cisl mette le cose in chiaro. Da almeno due mesi, la Cgil di Maurizio Landini è al lavoro per lanciare una vera e propria “offensiva” contro il governo già dalle prossime settimane. Landini, e anche la stessa Flc-Cgil, non hanno escluso che a partire da settembre la protesta possa trasformarsi in uno sciopero generale di tutto i settori pubblici e privati.

Non la pensa così Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, che in una intervista a ilsussidiario sottolinea: “Il sindacalismo confederale italiano è plurale, e in questa fase esprime sensibilità diverse nel modo di interpretare la propria azione. Ma gli obiettivi sono gli stessi, e tra questi credo ci sia anche la tenuta della coesione nazionale dando un’opportunità a un cambiamento partecipato. Questo per dire che parlare di sciopero oggi è mettere il carro davanti ai buoi”.