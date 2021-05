Report, non solo Renzi: anche Salvini incontrò Mancini ma "mai in Autogrill"

Non solo Renzi, anche Salvini incontrò lo 007 durante la crisi di governo

"Ho incontrato Marco Mancini da ministro più volte in ufficio, al ministero, non in autogrill". Il leader della Lega, Matteo Salvini parla così ai microfoni del giornalista di Report Walter Molino che lo raggiunge per strada ricordandogli la recente direttiva del governo Draghi che subordina all'autorizzazione dei vertici dei servizi segreti l'incontro tra politici e 007. E, facendogli presente come a Report risulti che Salvini abbia incontrato Mancini anche in un autogrill. "Lei smentisce di aver incontrato Mancini in autogrilli?", lo incalza il giornalista di Report. "A mia memoria non l'ho incontrato in autogrill. Lo andai a visitare per la prima volta in carcere a San Vittore. Questo me lo ricordo perfettamente, quando io ero consigliere comunale a Milano e lui era stato arrestato".