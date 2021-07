Riforma della Giustizia, il governo pone la fiducia: "Aperti a miglioramenti"

Il Consiglio dei ministri ha votato all'unaniminita' l'autorizzazione alla richiesta di fiducia sulla riforma del processo penale. A chiedere l'autorizzazione direttamente il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il passaggio sulla riforma della Giustizia "e' stato rapido" in Cdm, ha detto Draghi. Il governo ha votato sulla richiesta di autorizzazione al ricorso sulla fiducia sulla riforma del processo penale. Il premier ha precisato che il governo "rimane aperto a miglioramenti tecnici".

"Il cdm precedente ha trovato un punto di condivisione, nel dibattito che ne è seguito sono uscite preoccupazioni su un punto specifico che va preso seriamente: evitare che l'impatto di una novità come quella introdotta dell'improcedibilità non provocasse procedimenti importanti. Questo è il terreno sul quale stiamo lavorando". Così il ministro della Giustizia Marta Cartabia in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il tema affrontato dalla riforma della giustizia e' "difficile ma ineludibile, il problema della durata dei processi e' grave in Italia", ha ribadito la guardasigilli.