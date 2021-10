Salvini attacca duramente Lamorgese. Ma non pronuncia la parola dimissioni

Nell'aula del Senato Matteo Salvini attacca duramente la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, ma non pronuncia mai la parola dimissioni.

Salvini, idranti a urne aperte neanche in Cile - "Faccia sentire la sua vicinanza a chi lavora con lei, a fianco. Ma e' normale fare una manifestazione alla vigilia del voto, poi idranti a urne aperte, ma neanche in Cile, in Venezuela". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al Senato, rivolto al ministro Lamorgese . "A parti invertite, voi della sinistra, avreste mandato i caschi blu dell'Onu, basta ipocrisia. Lei faccia il ministro, sinora non ce ne siamo accorti".

Green pass: Salvini a Lamorgese, nessuna autocritica, grave - "Nessuna autocritica, un errore grave". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al Senato, sull'informativa di Lamorgese.

Salvini a Lamorgese, si assuma le sue responsabilita' - "Ministro si prenda le sue responsabilita': se l'intelligence non l'aveva capito che sarebbe arrivata quella gente, e' grave, se l'aveva capito e non gliel'ha detto e' ancora piu' grave. Si faccia dare una mano, non si isoli nei suoi uffici. Ci sono poliziotti che non si sentono tutelati, isolati, difenda i suoi uomini, non scarichi su di loro le sue responsabilita'". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al Senato, rivolgendosi al ministro Lamorgese.