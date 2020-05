Salvini: "Bellanova su di me? Mamma mia. Quelle lacrime sono un insulto..."

"Mamma mia. Mamma mia". E' questa la reazione di Matteo Salvini, interpellato dal quotidiano online Affaritaliani.it, alle parole pronunciate questa mattina dalla ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ('Non mi imbarazza il confronto con Elsa Fornero, mi imbarazzerebbe e mi farebbe male un paragone con Salvini').

"Il problema - sottolinea il segretario della Lega - è che stanno danneggiando l'Italia, tutti gli agricoltori e le imprese agricole con cui ho parlato non chiedono sanatorie e quindi Bellanova fa una cosa inutile. Chi opera in agricoltura chiede il rientro in sicurezza dei 200mila stagionali stranieri che sono all'estero e che hanno già lavorato in Italia, che quindi hanno i documenti in regola, e chiedono la reintroduzione dei voucher e del lavoro veloce, oltre alla possibilità di far lavorare i tanti italiani disoccupati".

Secondo Salvini quelle lacrime della ministra "sono un insulto ai disoccupati italiani, alle Partite Iva e agli agricoltori che dal governo non hanno ottenuto nulla. Abbiamo visto i risultati della Legge Fornero, quelli della sanatoria Bellanova saranno un altro problema. Che poi io sia l'ossessione di Fornero, Bellanova, Conte e altri mi spiace, ma non mi tocca", conclude Salvini.