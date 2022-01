Quirinale, Salvini: "Compatti e convinti nel sostegno a Berlusconi"

Quirinale, venerdì vertice di Centrodestra



"Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini alla vigilia del vertice di Centrodestra in programma a Roma in vista dell'inizio delle votazioni per il Quirinale il prossimo 24 gennaio.



SONDAGGIO/ Berlusconi presidente della Repubblica, sì o no? VOTA

Venerdì vertice di Centrodestra



Nella giornata di ieri Silvio Berlusconi ha sentito Matteo Salvini e si sono dati appuntamento venerdì per un vertice con Giorgia Meloni a Villa Grande, a Roma.

"Conto che il prossimo Presidente del Consiglio sia Draghi, che si continui a lavorare con lui. Per il Colle avrete il nome entro 15 giorni", ha detto ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio. "La Lega non ha nessuna exit strategy dal governo, all'opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia".