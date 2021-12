Salvini, ceffone a Giorgetti: "Non vado a mangiare la pizza con Di Maio”

Salvini gela Giorgetti: "Non mando sms a Di Maio e non ci vado a mangiare la pizza"

Sonoro ceffone al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti da parte del leader della Lega Matteo Salvini, il quale in un'intervista rilasciata ad Atreju21, a proposito di cene con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dichiara: "Non mando sms e non vado a mangiare la pizza con Di Maio. Non ho tutta questa confidenza".