Salvini-Crosetto, duro scontro per la manifestazione del 4 novembre anti-Islam

Salvini-Crosetto, nervi tesi. Il ministro della Difesa: "Non va acceso lo scontro ideologico con l'Islam"

Scontro in maggioranza dopo la decisione di Salvini di convocare la piazza per il prossimo 4 novembre in occasione della festa delle Forze Armate. L'allarme terrorismo preoccupa l'Italia e il ministro della Difesa Crosetto aveva deciso di ridurre al minimo le manifestazioni in quella giornata. Ma proprio per quella data il leader leghista ha scelto di radunare il popolo per una iniziativa anti-Islam. Decisione - si legge su Il Fatto Quotidiano - che ha fatto infuriare gli alleati, FdI e FI non prenderanno parte a questo corteo. Ma Salvini tira dritto: "Lo faccio per libertà e sicurezza contro il terrorismo islamico", dice il leader della Lega, dedicando la manifestazione a Oriana Fallaci che si espresse molto duramente contro l’islam.

Peccato - prosegue Il Fatto - che il leghista organizzi la piazza proprio in un momento di massima allerta in cui il ministro della Difesa Guido Crosetto è arrivato a ridurre al minimo le iniziative del 4 novembre e la parata al Circo Massimo proprio per motivi di sicurezza: Crosetto sarà all’altare della Patria, poi a Cagliari con Mattarella e le manifestazioni in 20 città saranno ridotte all’osso. Il ministro della Difesa preferisce non rispondere pubblicamente a Salvini ma chi ci ha parlato lo definisce molto irritato per l’iniziativa del collega. In serata su Rai 1 Crosetto sembra proprio parlare al leghista quando invoca "prudenza", chiedendo di non accendere lo "scontro ideologico con l'Islam" e spiega: "Se l’ideologia riparte poi basta poco per un attentato".