Salvini dopo l'incontro al Quirinale: "Meglio il voto che perdere altro tempo"

"Restituiamo fiducia, dignità e voto agli Italiani". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro dei leader dei partiti del Centrodestra al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



"Tre milioni di lavoratori rischiano il licenziamento, 500.000 commercianti e artigiani hanno perso tutto, le banche non prestano a chi ha bisogno, l’Europa non manda i vaccini promessi e boccia il Recovery Plan del governo italiano, le scuole aprono e chiudono senza un criterio, e Conte che fa? Dà la caccia a parlamentari alla Mastella e Ciampolillo per tirare a campare qualche mese. Basta, restituiamo fiducia, libertà di scelta e voto agli Italiani. Meglio usare due mesi adesso per scegliere un Parlamento nuovo che lavori per cinque anni, come accadrà nei prossimi mesi in quasi tutta Europa, che perdere altro tempo", conclude Salvini.