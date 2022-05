Salvini in Russia, Majorino (Pd): "Nuove indagini sui suoi legami con Putin"

Caso Salvini, Majorino: "Approfondiremo i suoi rapporti col Cremlino"

"Chiederemo che la Commissione Speciale del Parlamento europeo sulle interferenze straniere nei processi democratici e la disinformazione (INGE) si occupi, come già avvenuto in passato, anche delle relazioni pericolose intessuta da Matteo Salvini con l'entourage di Vladimir Putin", dichiara Pierfrancesco Majorino, coordinatore del gruppo dei Socialisti e Democratici nella Commissione INGE.

"Già nel corso del primo mandato della Commissione speciale sono emersi elementi inquietanti sui rapporti della Lega con Mosca e l'opacità di queste relazioni è stata sottolineata anche nella prima relazione prodotta dalla commissione stessa" continua Majorino.

"Adesso emergono ulteriori elementi a conferma di queste preoccupazioni, in particolare la notizia dell'incontro tra Salvini e l'ambasciatore russo a Roma nei giorni successivi all'invasione dell'Ucraina deve essere chiarita fino in fondo", conclude Majorino, "Vogliamo comprendere se ancora una volta da parte dell'esponente della Lega vi siano comportamenti che lo portino ad essere il veicolo e complice delle strategie di interferenza sviluppate da Putin nei confronti dell'Unione Europea. Tema delicatissimo in un momento tanto drammatico"

