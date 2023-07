Salvini, la svolta: "Revoca della patente per chi abbandona gli animali"

Salvini dalla parte degli animali: "Proporremo fino alla revoca della patente per chi li abbandona in strada"

Il ministro Matteo Salvini rivela una sensibilità animalista - che finora non era emersa pubblicamente - facendosi portavoce di una stretta esemplare per coloro che abbandonano gli animali in strada, un fenomeno in netto aumento durante i mesi estivi in concomitanza con le partenze per le vacanze.

Come emerge dalle parole del ministro leghista: "Nel disegno di legge sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente, perchè oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere anche a repentaglio l'incolumità di coloro che viaggiano. Quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada. Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti" ha dichiarato Matteo Salvini, durante il Question Time al Senato.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poi aggiunto: "L’accesso agli animali da compagnia nelle spiagge è competenza demandata agli enti locali e non all’autorità marittima, sensibilizzerò tutti gli enti per delle misure volte a garantire agli animali idonee condizioni di accesso alle spiagge, porterò il tema all’attenzione dell’Anci. Sul trasporto aereo vige un regolamento europeo, mi farò carico anche qui di segnalare tramite l’Enac e sensibilizzare i vettori su tale situazione”, conclude Salvini.