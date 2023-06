Cani e gatti, addio agli abbandoni estivi: ecco come adottarli

Cani e gatti, addio agli abbandoni estivi con "QuattroZampeinFamiglia"

Sarà l'ennesima estate da bollino rosso, non solo per il caldo ma anche per l'allarme sull'abbandono estivo degli animali domestici che, come ogni anno, da giugno ad agosto subisce un incremento vertiginoso. Se in Italia, infatti, solo nel 2022 sono stati oltre 130mila i cani e gatti abbandonati, di questi il 30% (circa 500 al giorno) avviene proprio nel periodo estivo. Per far fronte a questo problema, riducendo al minimo la presenza di ospiti nelle strutture e promuovendo le adozioni responsabili, è nato il portale "QuattroZampeinFamiglia".

Il motore di ricerca offre visibilità gratuita a rifugi, gattili e canili di tutta Italia con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra le persone che vogliono adottare un quattrozampe e le migliaia di cani e gatti che cercano una famiglia. "L'abbandono degli animali è un reato punibile non solo a livello morale ma anche penale - dichiara Loredana Verga, founder della piattaforma - L'articolo 727 del Codice Penale infatti cita testualmente 'chiunque abbandoni animali domestici è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro'. Chi convive con un animale domestico sa bene come l'amico a quattro zampe sia a tutti gli effetti un membro della famiglia capace di entrare in empatia con le nostre emozioni, di dedizione assoluta, di amore e fedeltà disinteressati. Non potrebbe mai tradirle la sua fiducia. Abbandonare un animale domestico è un atto crudele e inammissibile; le ragioni possono essere molte, ma nessuna giustifica il gesto".