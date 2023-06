Vacanze estive con gli amici a 4 zampe. Ecco le assicurazioni per tutelarsi

Vacanze estive in compagnia dei propri amici a quattro zampe

Gli animali domestici sono veri e propri membri della famiglia anche durante le ferie estive. Quest’anno sono più di 6 milioni e mezzo i proprietari di cani e gatti che quest’anno si concederanno le vacanze - tutte o in parte - in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Più di un padrone su due porterà con sé il proprio cane (69%) mentre per i gatti la percentuale si abbassa sensibilmente: solo un proprietario su tre viaggerà con il proprio micio. Lo rivela l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different*.

Nonostante l’inflazione abbia messo a dura prova le famiglie nell’ultimo anno, più di sette possessori di animali domestici su dieci (73%) hanno dichiarato di essere disposti a spendere di più per l’alloggio pur di avere maggiori servizi per l’amico a quattro zampe.

Partire per le ferie insieme al proprio fidato amico “peloso”

Dall’indagine è emerso come, tra coloro che partiranno con animali al seguito, la casa di proprietà sia l’alloggio preferito (32%), seguita da un immobile in affitto (25%) e da strutture ricettive come alberghi, agriturismi, hotel e B&B, scelti da 3,2 milioni di possessori di cani o gatti (24%).

Per quanto riguarda il mezzo di trasporto, invece, quasi 9 padroni su 10, vale a dire 11,8 milioni di italiani, si sposteranno in auto, mentre il 10% lo farà in aereo, percentuale che sale al 14% nel caso di viaggio con felini.