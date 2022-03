Cdx, siluro di Salvini a Meloni. "E' ora di fare un bagno di umiltà"

Caro carburante: Salvini, 15 centesimi taglio non bastano

"Sto lavorando perche' uniti si vince e divisi si perde. Se non giochi di squadra perdi. Il centrodestra deve fare un bagno di umilta' per amore del Paese, lasciando perdere i singoli egoismi e io sto lavorando per questo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a LetExpo 2022. Chiaro il riferimento a Giorgia Meloni con la quale il segretario della Lega non ha avuto alcun contatto dopo la spaccatura profonda nel Centrodestra sulla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale.

Elezioni: Salvini,a Verona lavoro perche' uniti si vince - "Sto lavorando perche' uniti si vince": risponde cosi' il leader della Lega Matteo Salvini sul 'caso' Verona, dove al momento si presentano due candidati dell'area di centrodestra per l'elezione del sindaco." Divisi puoi avere anche dei campioni - continua parlando dal palco della fiera Let-Expo- pero' se non giochi in squadra perdi, per cui il centrodestra deve fare un bagno di umilta' e concretezza e di amore per il Paese lasciando perdere i singoli egoismi e unendosi, a Verona, Palero, Genova, Catanzaro, Monza l'Aquila. E io per questo sto lavorando".

Salvini, a Verona contiamo di vincere al primo turno - "A Verona decidono i veronesi, qualcuno ha fatto una riunione con tutti i dirigenti della Lega e contiamo di vincere al primo turno, per fare nei prossimi cinque anni tutto quello che nei primi cinque anni abbiamo preparato". Lo ha detto Matteo Salvini, a proposito delle prossime elezioni comunali nella citta' scaligera, che vedono il centrodestra ancora diviso sul sostegno all'uscente Federico Sboarina o all'ex sindaco Flavio Tosi. "Il centrodestra unito vince - ha ribadito Salvini - ci sono tanti candidati sindaci della Lega e di altri movimenti del centrodestra. Grazie alla Lega Verona ha i soldi per l'aeroporto e per la fiera, arrivera' il Giro d'Italia, e' in arrivo il ministro del turismo della Lega Garavaglia per sostenere le aziende turistiche nel veronese, quindi diciamo che mentre altri chiacchierano. la Lega porta soldi". E sul sostegno di Forza Italia a Tosi, Salvini ha auspicato che "il centrodestra si compatti a Verona, e quindi mi auguro che ci sia anche Forza Italia, anche perche' abbiamo tante belle cose da fare insieme".

Caro carburante: Salvini, esposto in tutti i tribunali - "La Lega presentera' in tutti i tribunali italiani un esposto-denuncia perche' ci sono aumenti assolutamente fuori dal mondo che non c'entrano niente col Covid e con la guerra, e che sono assolutamente ingiustificati". Lo ha annunciato Matteo Salvini, a margine di LetExpo Verona. "Ci sono pochi - ha aggiunto - che stanno guadagnando miliardi sulla pelle di tanti, che rischiano di chiudere, di fermare la macchina, il camion, di spegnere il riscaldamento. Presenteremo in tutte le Procure un esposto-denuncia perche' qualcuno - ha concluso Salvini - sta speculando sulla guerra e sul Covid".

Caro carburante: Salvini, 15 centesimi taglio non bastano - "Grazie alla Lega che insiste sul caro energia da dicembre si parla di abbassare di 15 centesimi il costo del carburante. Bisogna fare di piu'". Lo ha sostenuto Matteo Salvini, a margine di LetExpo a Verona. "Alcuni paesi europei - ha aggiunto - salgono fino a 40 centesimi di taglio, io penso che siano soldi ben spesi, altrimenti i negozi chiudono, le famiglie tagliano sul riscaldamento; quindi in tempi di guerra occorrono soluzioni eccezionali. Quindici centesimi di taglio non bastano", ha concluso.

Caro carburante: Salvini, subito mezzo miliardo in piu' - "Se serve mezzo miliardo in piu' per abbattere le accise e l'Iva e permettere alla gente di andare a lavorare, di fare il pieno e di pagare un po' di meno acqua e latte, carne, frutta e verdura, dopo due anni di Covid la Lega chiede al governo di trovare questi soldi ma di farlo subito a marzo". Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, a margine di LetEXpo. "Qualcuno in parlamento - ha aggiunto - dice proviamo a farlo ad aprile-maggio, ma la gente fa fatica oggi a fare il pieno; gia' mancano alcuni generi nei mercati e nei supermercati, quindi se al Covid aggiungiamo la guerra occorre intervenire presto e bene", ha concluso.

Ucraina:Salvini,Putin? Chi scatena guerra non ha mai ragione - "Putin? chi scatena una guerra non ha mai ragione, non mi interessa la geopolitica, la Nato...chi lancia missili o bombe non ha mai ragione, ha torto a prescindere". Lo ha detto Matteo Salvini, intervisto da Bruno Vespa al 'Let Expo' a Verona. "Sicuramente l'occidente, fuggendo in maniera vigliacca dall'Afghanistan, e da altri scenari, come la Siria - ha aggiunto - ha fatto capire a chi usa la guerra come arma di soluzione dei conflitti che tutto puo' essere. L'Occidente ha fatto disastri". "Detto questo - ha concluso il leader della Lega - qui c'e' uno che bombarda, e uno che si difende dai bombardamenti, e' evidente chi va sostenuto".

Ucraina: Salvini, su voto per invio armi saro' in difficolta' - "Onestamente quando in Parlamento saro' chiamato a votare a favore dell'invio di armi, lo dico con la massima onesta', saro' in difficolta' perche' una cultura democratica ferma un conflitto non con altre bombe ma con la diplomazia, le sanzioni, con il dialogo". Lo ha detto a Verona il leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco della Fiera Let-Expo 2022. "Putin io l'ho visto due volte nella vita - ha aggiunto - come ho visto tanti altri capi di governo. Ci sono miei colleghi che lo hanno visto 5-10-15 volte, che hanno fatto accordi miliardari come e' giusto che sia - ha aggiunto - . E' chiaro che chi scatena una guerra non ha mai ragione, chi lancia dei missili e delle bombe non ha mai ragione. A me non interessano le ragioni della geopolitica, la Nato, gli equilibri, l'Afghanistan, chi scatena una guerra ha torto a prescindere". Per Salvini "sicuramente l'Occidente fuggendo in maniera vigliacca e scomposta dall'Afghanistan ha fatto capire a chi usa la guerra come arma di soluzione dei conflitti che tutto puo' essere". "Come si avvicina la pace? - si domanda - Secondo me no".

Ucraina: Salvini, temo che la soluzione non sia mandare armi - "Spero che la guerra finisca il prima possibile, ci metto tutto il mio impegno diplomatico, umano e da papa' per fermare la guerra, chiedendo a tutte le parti in conflitto; temo che la soluzione non sia mandare le armi". Lo ha affermato Matteo Salvini, a margine di LetExpo a Verona. "Se qualcuno - ha puntualizzato - pensa di fermare la guerra rispondendo a bombe con bombe, a missili con missili, a violenza con violenza e a nucleare con nucleare, non ne usciamo. Quindi noi sosteniamo da forza responsabile in Italia e in Europa le iniziative dei governi, pero' se lei mi chiede se per fermare la guerra occorre la guerra la mia risposta e' no". La soluzione, ha quindi ribadito Salvini, e' "diplomazia diplomazia diplomazia diplomazia. Bisogna convincere, se non costringere, gli aggressori e gli aggrediti a sedersi definitivamente a un tavolo senza che volino le bombe, e a trovare una soluzione. Mi sembra che dei passi in avanti siano stati fatti, si parla di neutralita', si parla di disarmo, si parla di corridoi umanitari, si parla di accoglienza dei profughi quindi - ha concluso - e' questa la via giusta".

Ucraina:Salvini,mi preoccupa la voglia di guerra di qualcuno - "Quando dai un fucile in mano a qualcuno devi aver bene chiaro in testa che poi quel fucile tu non lo controlli piu'": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini sull'ipotesi di invio di armi all'Ucraina. "Qui c'e' un popolo che si difende - ha ricordato dal palco di Verona della fiera Let-Expo 2022, citando la situazione che si e' creata in Afghanistan - . Va sostenuto, difeso, aiutato, accompagnato ma io ho pausa che se qualcuno schiaccia il pulsante sbagliato nel momento sbagliato non ci sia una via di ritorno. Mi auguro che alcuni colleghi parlamentari che parlano con facilita' di bombe, razzi, guerra e missili, attacco nucleare e carri armati ci pensino due volte". "Anche in questo caso la soluzione migliore e' quella del dialogo, la stessa portata avanti dal Santo Padre - ha concluso -. Quindi vanno bene le sanzioni, mi preoccupa la voglia di guerra di qualcuno".

Ucraina: Salvini, tornerei a incontrare sindaco Przemysl - "Mi hanno attaccato per tre giorni: se mi chiedete se ne e' valsa la pena andare la', farsi attaccare e poi far arrivare in Italia 42 donne e bambini in fuga io dico di si'. Perche' ci sono due modi di vivere, uno e' commentare quello che fanno gli altri o fare qualcosa". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini tornando dal palco di Let-Expo 2022 all'episodio con il sindaco polacco di Przemysl. "Se fai qualcosa puoi farlo giusto o puoi sbagliare - ha aggiunto -.Io per carattere non sono fatto per stare a casa in salotto a commentare quello che fa Bruno Vespa (ndr: suo intervistatore) sbagliando. Sono felice di aver abbracciato quei bimbi al confine con l'Ucraina e averli oggi al sicuro in Italia".

Covid: Salvini, grazie alla Lega si torna alla normalita' - "Grazie alle insistenze della Lega ieri e' saltato l'obbligo vaccinale, si e' sciolto il Cts, la gente puo' tornare a lavorare". Lo ha affermato Matteo Salvini, oggi a Verona a margine della fiera LetExpo. "Saltano i colori - ha aggiunto - come invocavano le regioni, salta il Super green pass, tranne rare eccezioni, e da maggio si torna alla normalita', quindi questo e' un buon punto di partenza", ha concluso.