Salvini occupa spazi lasciati da FdI. Grande evento con le destre europee

Salvini: “Incomprensibile fare un governo con i socialisti o Macron”

A sinistra lo hanno chiamato il “cantiere nero” e il sindaco di Firenze Dario Nardella è già sul piede di guerra con un evento di risposta “antifascista”, gestito dai soliti centri sociali che promettono fuoco e fiamme. Si tratta di fatto della partenza della campagna elettorale per le Europee della Lega. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre alla Fortezza da Basso, luogo simbolo della sinistra, e si prevedono almeno 2.000 partecipanti da tutta Europa.

L’organizzazione è demandata a Marco Zanni, eurodeputato leghista e capogruppo di ID, Identità e Democrazia. L’ospite d’onore sarà Geert Wilders leader della estrema destra olandese, che ha appena vinto le elezioni nel suo Paese, i Paesi Bassi. Wilders è premier designato ma ancora non incoronato e sta esplorando la possibilità di formare un nuovo governo. Previste attualmente 14 delegazioni internazionali con la leader francese Marine Le Pen, che aveva partecipato a Pontida, in videocollegamento.

Salvini ha dichiarato: "Non ci sarà alcun 'cantiere nero', ma un evento in cui si esporrà l'idea di un'altra Europa fondata sulla libertà. Ministri, governatori e un centinaio di sindaci da tutta Italia: parleremo di vari temi, soprattutto di ambiente e lavoro, sicurezza e libertà di espressione". Per quanto riguarda l’argomento: "Il tema centrale sarà la libertà. Sarà un momento di costruzione di un manifesto per una Europa che sarà. Un'altra Europa rispetto a quella a guida socialista è possibile".

E poi un riferimento al pericolo centri sociali, che si attiva in automatico in questi frangenti: "Io sono un sincero democratico: se ci sarà chi manifesterà le sue idee, ben venga. Se c'è gente che crea confusione c'è il diritto penale e le forze dell'ordine". La scelta della rossa Firenze non è casuale: "Abbiamo scelto di fare l'evento a Firenze perché è la patria italiana e immagine nel mondo del Rinascimento, per l'orgoglio di mostrare quello che l'Italia e l'Europa ha fatto nei secoli passati". I leader europei che si alterneranno sul palco provengono da Francia (in video), Bulgaria, Polonia, Romania, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca, Fiandre (Belgio), Austria, Paesi Bassi, e Germania. Per l’AfD Alternative für Deutschland ci sarà Tino Chrupalla. Nessuno invito risulta a Fratelli d’Italia, impegnata a livello regionale in un congresso.

Alla presentazione dell’evento avvenuto qualche giorno fa nella sede della Stampa Estera Salvini ha dichiarato che l’obiettivo di ID è quello di avere un governo che non abbia al suo interno i socialisti e di non capire il veto incomprensibile degli alleati italiani su questo obiettivo, “preferendo loro i socialisti o Macron ad un gruppo di centro – destra e la Le Pen è qualcosa che contiamo possa essere superato”. Il meccanismo elettorale delle Europee è strettamente proporzionale, con un premio di maggioranza del 4% e questo porta ad una naturale competizione anche tra partiti che in Patria fanno parte della stessa coalizione. La Lega è dall’evento di Pontida che si è rispostata a destra, andando ad occupare quello spazio che ha lasciato libero Fratelli d’Italia.

La Meloni, giocoforza, ha dovuto rinunciare agli aspetti più estremisti della sua politica di quando era all’opposizione in favore di un moderatismo istituzionale che l’ha vista e la vede tutt’ora, su posizioni filoatlantiche per quanto riguarda la guerra in Ucraina e in Palestina. Viceversa la Lega, non essendo così esposta istituzionalmente -pur facendo parte della maggioranza di governo- ha potuto invece recuperare toni più consoni alla propria natura originale, quella bossiana per intenderci. I due partiti, Lega e FdI, insistono sostanzialmente sullo stesso elettorato pur marcando alcune differenze importanti, come l’autonomia locale da parte di Salvini e il premierato da parte della Meloni.