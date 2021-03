Salvini, tackle su Draghi: "Riaprire bar e palestre dopo Pasqua se..."

Salvini, tackle su Draghi: "Riaprire bar, ristoranti, teatri, palestre dopo Pasqua se..."

Matteo Salvini torna in pressing sul governo per le riaperture dopo Pasqua. "Oggi e' il 27 marzo. Se dopo Pasqua, fra dieci giorni, la situazione sanitaria in tante citta' italiane sara' tornata tranquilla e sotto controllo, secondo voi sara' giusto riaprire bar, ristoranti, scuole, palestre, teatri, centri sportivi e tutte le attivita' che possano essere riavviate in sicurezza? Secondo me sì", ha scritto su Facebook il segretario della Lega.

COVID: SALVINI, 'IL 'SOSTEGNO' PIU' IMPORTANTE E' TORNARE AL LAVORO'

Matteo Salvini sottolinea: "Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza: il 'sostegno' piu' utile e importante, e' tornare al lavoro".

Già nelle scorse ore il leader della Lega aveva spiegato: "È impensabile tenere chiusa l'Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue - e soprattutto dei dati medici e scientifici - chiediamo al presidente Draghi che dal 7 aprile, almeno nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente in sicurezza) le attività chiuse e si ritorni alla vita a partire da ristoranti, teatri, palestre, cinema, bar, oratori, negozi".

Rispondendo ad una domanda sulle parole di Salvini, Mario Draghi, aveva replicato: "Le chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati che vediamo" sui contagi. "Le misure hanno dimostrato nel corso di un anno e mezzo di non essere campate per arie. E' desiderabile riaprire, la decisione se farlo o meno dipende dai dati."