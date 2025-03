Lega, Salvini: "Gli unici dazi li ha messi Bruxelles. Lavorare con Trump per evitare danni all'economia italiana"

Salvini: "Gli unici dazi li ha messi Bruxelles"

Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dei Trasporti, ha parlato alla kermesse della Lega ad Ancona, esprimendo la sua posizione sulla gestione delle relazioni economiche internazionali. Salvini, come riportato dall'Ansa, ha sottolineato che è necessario lavorare per evitare danni all’economia italiana, suggerendo che il dialogo con gli Stati Uniti dovrebbe avvenire direttamente con il presidente Trump, senza intermediari: "Bisogna lavorare per evitare danni all'economia italiana, parlando direttamente con Trump e con gli Stati Uniti, non tramite Macron o la von der Leyen."

Il segretario della Lega ha anche evidenziato come Trump utilizzi la minaccia dei dazi come strumento nelle trattative economiche e commerciali, affermando che questo approccio dovrebbe essere affrontato direttamente: "Abbiamo capito che Trump usa la minaccia di Dazi per arrivare a accordi economici e commerciali, ha fatto così con altri. Dobbiamo lavorarci direttamente."

Infine, ha ricordato che, sebbene Trump minacci i dazi, è l'Unione Europea a causare danni significativi all'economia europea e italiana, con le decisioni prese a Bruxelles: "Anche noi. Ricordo che ad oggi Trump i dazi li minaccia. L'unico mega dazio che ha messo in ginocchio interi settori produttivi in Italia e in Europa li ha messi Bruxelles."