Sangiuliano ammette: "Con Boccia un fatto privato". La furia di Meloni: "Posso ancora fidarmi di te?". Fiducia a tempo

Sangiuliano, l'ipotesi di una fiducia a tempo. E si pensa ad un nuovo incarico in Rai per ricollocarlo

Il caso Sangiuliano si ingigantisce sempre di più, le ulteriori spiegazioni chieste dalla premier Giorgia Meloni al ministro della Cultura in merito alla presunta nomina di consulente dell'influencer Maria Rosaria Boccia hanno portato il ministro a esporsi. Nel secondo colloquio con la premier, Sangiuliano avrebbe ammesso: "Si tratta di un fatto privato". Il suo ex sottosegretario Vittorio Sgarbi ha provato a spiegare la situazione così: "Non è vero - ha detto Sgarbi a La Repubblica - che il capo di gabinetto ha bloccato la nomina. È capitato qualcosa di privato: la serie di foto di Sangiuliano e Boccia ha creato una impuntatura privata". E aggiunge: "Non glielo ha detto il capo di Gabinetto, non poteva avere dubbi sulla scelta del ministro. Non è escluso che all’interno della famiglia del ministro, una persona, che potrebbe essere la moglie, gli ha detto: questa non la puoi nominare. È un pasticcio legato al pettegolezzo, perché non c’è peculato né altro. È un pasticcio legato alla sua simpatia, all’infatuazione verso questa donna".

Meloni ha chiesto ulteriori rassicurazioni a Sangiuliano: "Giurami - avrebbe detto la premier e lo riporta La Repubblica - che non c’è un euro pubblico speso per lei. Né un documento riservato in suo possesso. Giuramelo. Fammi capire che posso ancora fidarmi. Spiegami tutto nel dettaglio. A me - ha detto la premier - interessa solo questo. Il resto non conta. È gossip". E l’ex direttore del Tg2 ha fatto quello che doveva: "Lo giuro. Nessun soldo pubblico è stato speso per lei. A Milano, Taormina, Polignano ho sempre pagato io". Ma spunta un nuovo dettaglio, Boccia - prosegue La Repubblica - ha infatti nel suo telefono audio e video registrati durante gli incontri effettuati al ministero e fuori. Alcuni fatti con il cellulare, altri con la telecamera negli occhiali. Come se si fosse voluta preparare un canovaccio.

La rabbia si traduce in una soluzione drastica, elaborata assieme allo staff della premier. Ipotizzano una sorta di fiducia a tempo: guiderà il G7 della Cultura, poi decideremo se cacciarlo. Nel frattempo — mancano diciannove giorni all’evento — dovrà riferire tutto al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Un ministro sotto tutela, di fatto. O anche solo un modo - in base a quanto risulta a La Repubblica - per prendere tempo. Ma c’è di più. I vertici Rai iniziano a ragionare con Palazzo Chigi del possibile rientro di Sangiuliano in azienda: l’ex direttore del Tg2 è un dipendente di viale Mazzini, se perde il ministero andrà in qualche modo reintegrato con un ruolo adeguato.