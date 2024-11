Rai, Sangiuliano condurrà un talk show politico sulla seconda rete in primavera. Anteprima Affaritaliani.it

Sangiuliano è tornato sugli schermi Rai, mercoledì 6 novembre, per analizzare la vittoria di Donald Trump alle Presidenziali americane

Gennaro Sangiuliano è tornato sugli schermi Rai. L'ex ministro della Cultura, dopo la bufera del caso Boccia e l'intervista rilasciata al direttore del tg1 Gian Marco Chiocci, ha rifatto capolino nella tv di Stato commentando la vittoria di Trump, neo presidente degli Stati Uniti. E non ha poi perso occasione per annunciare la edizione della sua biografia del tycoon, "Trump. Vita di un presidente contro tutti" (Mondadori) che avrà come sottotitolo "La rivincita".

L'ex direttore del Tg2 è intervenuto in collegamento video, in qualità di "grande esperto di Stati Uniti", con lo speciale del Tg1 sul voto Usa: "Trump - ha detto - ha sottolineato il senso coeso della comunità politica che lo circonda. Ha fatto un inno al buonsenso che sarà l'elemento regolatore della sua presidenza", ha spiegato.

E' iniziata così la "riabilitazione" mediatica in Rai dell'ex ministro della Cultura. E, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate, per Sangiuliano, che intanto farà altre ospitate, si prepara il gran ritorno con la conduzione di un talk show politico in prima serata (non nel weekend ma durante la settimana) probabilmente in primavera e quasi certamente su Rai 2. Tra l'altro, spiegano fonti politiche che si occupano della tv pubblica, rispetto a prendere da Mediaset Paolo Del Debbio o Nicola Porro - ipotesi di cui si era parlato nelle scorse settimane - il ritorno di Sangiuliano, già dipendete Rai, fa risparmiare molti soldi essendo i due conduttori di Mediaset estremamente onerosi.



