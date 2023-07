Santanchè: chi mi critica viene al Twiga. Frecciata ricattatoria alla premier?

Nel 2022 al Twiga della ministra c'era stata la premier Giorgia Meloni

"Mi fa sorridere che le critiche più feroci vengono da molti, da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti e che a volte prenotano nei locali che io ho fondato". Le parole in aula al Senato della ministra del Turismo Daniela Santanchè hanno fatto sorgere un sospetto. Un sospetto pesante e clamoroso.



Nel 2022 al Twiga della ministra c'era stata la premier Giorgia Meloni, con tanto di foto mentre giocavano a carte insieme a Flavio Briatore. Non è che da Santanchè è arrivato un segnale ricattatorio alla presidente del Consiglio? Mistero. Chissà. A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca (diceva Andreotti).



