Sardegna, 40 mln di debito fuori bilancio. Le spese pazze della giunta Solinas

Sardegna, spese pazze in Regione: 40 mln di debito extra bilancio

La Regione Sardegna ha accumulato un debito fuori bilancio di 40 mln di euro. La maxi cifra è stata scoperta da una revisione della Corte dei Conti. Di questi, una trentina - si legge sul Fatto Quotidiano - sarebbero riconducibili all’assessorato degli Enti Locali. Il Consiglio della Sardegna ha appena votato per coprire l’enorme buco provocato da centinaia di fatture non pagate, un’anomalia che imbarazza la giunta di centrodestra di Christian Solinas. La lista dei debiti fa gridare allo scandalo le opposizioni, guidate da Massimo Zedda: "L’assessorato non ha impegnato un euro in sintonia con le leggi".

Il grosso delle fatture non pagate, 26 milioni, - prosegue il Fatto - è per “servizi di vigilanza armata e portierato" negli edifici regionali. Ma ci sono anche 12 Alfa Romeo Giulietta noleggiate nel 2019 dagli Enti Locali, il cui costo tra leasing e cambio pneumatici è di 78 mila euro per dieci mesi. La Regione dovrà poi coprire i 106 mila euro dovuti a un eccesso di stampe e fotocopie: solo nel 2019, l’assessorato degli Enti Locali ha speso 155 mila euro, superando il tetto forfettario di 48 mila stabilito dal fornitore. E ancora: 160 mila euro di “telefonia fissa "da aprile 2019 a ottobre 2020, altri 25 mila di “telefonia mobile” e 17 mila euro per “consumo idrico” nel 2019.

LEGGI ANCHE

Ferrero, la figlia. "Non ci sta con la testa. Sono incazz...non ho più soldi"

Super Green Pass fino a Pasqua. Stato d'emergenza per altri sei mesi