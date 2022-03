Sarti (M5S): "Siamo perplessi sulla scelta di Renoldi capo del DAP"

Il commento della componente della commissione Giustizia

“Restiamo perplessi e preoccupati di fronte alla nomina, ufficializzata oggi in Consiglio dei ministri, di Carlo Renoldi a capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP). Si tratta senza dubbio di un magistrato di grande capacità e professionalità ma la sua nomina, a nostro parere, potrebbe risultare non perfettamente in linea con le peculiari esigenze del DAP”. Lo afferma Giulia Sarti, deputata del MoVimento 5 Stelle, componente della commissione Giustizia.

