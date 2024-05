Schlein a Porta a Porta, Vespa non punge bene. E Cateno protesta

Vespa non punge bene, Cateno protesta

“Apprendiamo dagli organi di informazione che già sono stati fatti i primi inviti per i confronti tv a Porta a Porta su Rai1 nel salotto di Bruno Vespa. Non abbiamo ricevuto ancora nessun invito, ma ci auguriamo che nelle prossime ore qualcuno si faccia vivo. Se così non dovesse essere, siamo pronti a una mobilitazione di piazza, perché ci sarebbe una clamorosa violazione della par condicio. La Rai è servizio pubblico oppure no?”. Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e candidata capolista in tutta Italia insieme a Cateno De Luca nella lista Libertà.

“Faccio un appello alla segretaria del Pd, Elly Schlein”, continua. “Lei che in queste settimane si è mostrata sensibile al rispetto del pluralismo, metta come condizione della sua partecipazione al confronto, il rispetto di tutti i partiti e quindi la possibilità di far confrontare tutti. Non si può manifestare solo quando un problema interessa il proprio partito”, conclude.