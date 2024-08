Scudo giudiziario per i governatori, FdI frena sulla proposta di Salvini

Ipotesi scudo giudiziario per i governatori

Uno "scudo" giudiziario per l'ultima fase del mandato dei presidenti di regione. E' la proposta del vicepremier Matteo Salvini che ha riacceso il dibattito politico. E se la proposta ha trovato il favore di Forza Italia, il partito della premier, Fratelli D'Italia, frena.

Giustizia: Speranzon (FdI), scudo per Governatori? Non credo sia soluzione

"Vorrei vedere nel concreto la proposta che farà Salvini. Per quanto ci riguarda, il tema dello scudo per governatori o altre figure che svolgono importanti funzioni dal punto di vista istituzionale è qualcosa che non dovrebbe essere necessario, nel senso che dobbiamo vivere in uno stato di diritto che ha i tre pilastri -potere giudiziario, legislativo ed esecutivo - che dovrebbero restare in equilibrio. Purtroppo in passato ci sono state situazioni per cui c'è stato uno squilibrio che ha portato a dubitare del fatto che il potere esecutivo svolgesse nel modo migliore le proprie funzioni o qualche volta che anche il potere giudiziario non le svolgesse in modo del tutto imparziale. Non credo però che la soluzione sia dare scudi a chi svolge importantissime funzioni a garanzia di tutti i cittadini", ha commentato il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon intervenendo a L'Aria che Tira su La7.

Tajani, scudo governatori?Pronti ascoltare proposta Salvini

"Lo scudo proposto da Matteo Salvini per governatori e amministratori? Non ne abbiamo parlato, ci siederemo attorno a un tavolo e vedremo in concreto la proposta e cosa prevede la norma. È come abbiamo fatto con l'abuso d'ufficio: siamo sempre disposti ad ascoltare le proposte per una buona amministrazione". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa al partito.

Fratoianni,scudo per Governatori? Da Destra messaggio devastante

"Che strana idea hanno dalle parti della destra del rispetto della legalità e dell'opportunità politica. Un giorno il ministro Salvini si inventa lo scudo di impunità per eventuali reati dei presidenti di regione: insomma la ricetta è non contrastare i reati ma garantire protezione a chi eventualmente li compie". Lo afferma in una nota Nicola Fratoianni deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Un altro giorno Bernini chiama al ministero come suo consigliere l'ex rettore di Messina costretto alle dimissioni nei mesi scorsi - prosegue il leader di SI - perché coinvolto in varie inchieste di rimborsi milionari e di opacità e anomalie in appalti dell'ateneo". "Al di là degli aspetti giudiziari - conclude Fratoianni - in ambedue i casi dal punto di vista politico è un messaggio devastante per le Istituzioni: hanno in mente, da una parte, uno Stato feroce e spesso inutilmente spietato verso i più deboli e fragili e, dall'altra, accondiscendente, al limite della complicità, con i colletti bianchi e i potenti che non rispettano la legge e che sono spregiudicati nella gestione dei beni della collettività".

Regioni: Pd, scudo per governatori? Riecco il Lodo Alfano

"E perche' solo i governatori e gli amministratori? Resuscitiamo il Lodo Alfano in formato extralarge, mettiamo al sicuro le massime cariche dello Stato e anche ministri e sottosegretari, oltre ai governatori. Cosi' nessuno rischia piu' nulla e ognuno puo' fare quello che vuole, tanto c'e' lo scudo. Spero che le parti piu' avvedute del centrodestra avranno il buonsenso di evitare questo ritorno al passato. Sarebbe definitivamente inguardabile una destra che sfascia l'impalcatura della giustizia creando aree di impunita' che non sono passate nemmeno in altre epoche e con ben altri conflitti di interessi. Deludente ma non sorprendente che proprio il presidente della Conferenza delle Regioni apra all'ipotesi attribuita al suo segretario di partito". Lo afferma la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, in merito a quanto avrebbe detto il leader della Lega Matteo Salvini, secondo cui servirebbe uno "scudo" per i governatori, ovvero una norma che rinvii indagini e processi per gli amministratori locali e che garantisca loro l'immunita' fino a fine mandato.

Fedriga, 'condivisibile proposta di scudo per governatori'

La proposta di uno "scudo" per i presidenti di Regione e amministratori incontra la "condivisione" del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Dell'argomento non si è ovviamente ancora discusso in sede di Conferenza ma non è escluso - secondo i rumors - che, qualora la proposta del ministro Salvini si concretizzasse - possa trovare spazio nel dibattito dell'organismo stesso.