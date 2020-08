Scuole, Boccia: "Apertura sicura il 14 settembre"

Il 14 settembre "riapriranno le scuole in sicurezza". Lo assicura il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Agorà estate' su Raitre, assicurando anche che non ci sarà nessun rinvio delle elezioni regionali.

"Si voterà e dobbiamo votare in sicurezza", ha affermato il ministro.